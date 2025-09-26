Китайский симулятор свиданий с живыми актерами "Сердцебиение в Таиланде" получил 98% положительных отзывов в Steam

На платформе Steam состоялся релиз интерактивной романтической игры с живыми актерами "Сердцебиение в Таиланде", которая уже получила "Крайне положительные" отзывы от игроков. Эта китайская игра погружает пользователей в захватывающую историю любви, где предстоит выстраивать отношения с четырьмя уникальными героинями. Согласно страничке в Steam, в игре есть русские субтитры и до 2 октября ее можно купить за 484 рубля.

После неудачной попытки трудоустройства вы отправляется в Таиланд к своему дяде, однако в аэропорту вас бросают на произвол судьбы. К счастью, заботливая кузина берет вас под своё крыло. Но роскошная вилла дяди скрывает мрачные тайны: ночью вас тревожит призрак-шалунья! Сбежав из дома, вы сталкиваетесь с сексуальной вдовой бандита, которая считает вас своим мужем, а затем встречаете загадочную артистку, скрывающую свои секреты. Сможете ли вы разобраться в этой запутанной истории?

Разработчики предупреждают, что игра содержит сцены насилия, ненормативную лексику, элементы хорроров и легкий сексуальный контент (купальники, бикини, частичная нагота).