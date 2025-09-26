ЧАТ ИГРЫ
Heartbeat in Thailand 18.09.2025
Симулятор, Инди, Для взрослых 18+
Китайский симулятор свиданий с живыми актерами "Сердцебиение в Таиланде" получил 98% положительных отзывов в Steam

2BLaraSex 2BLaraSex

На платформе Steam состоялся релиз интерактивной романтической игры с живыми актерами "Сердцебиение в Таиланде", которая уже получила "Крайне положительные" отзывы от игроков. Эта китайская игра погружает пользователей в захватывающую историю любви, где предстоит выстраивать отношения с четырьмя уникальными героинями. Согласно страничке в Steam, в игре есть русские субтитры и до 2 октября ее можно купить за 484 рубля.

После неудачной попытки трудоустройства вы отправляется в Таиланд к своему дяде, однако в аэропорту вас бросают на произвол судьбы. К счастью, заботливая кузина берет вас под своё крыло. Но роскошная вилла дяди скрывает мрачные тайны: ночью вас тревожит призрак-шалунья! Сбежав из дома, вы сталкиваетесь с сексуальной вдовой бандита, которая считает вас своим мужем, а затем встречаете загадочную артистку, скрывающую свои секреты. Сможете ли вы разобраться в этой запутанной истории?

Разработчики предупреждают, что игра содержит сцены насилия, ненормативную лексику, элементы хорроров и легкий сексуальный контент (купальники, бикини, частичная нагота).

30
19
Комментарии:  19
Bella Ramsey

Сердцебиение от предвкушения "сюрприза"?

23
Lorenzo Lamas

я бы им отлизал !!!

9
Владимир Сивко

так ты извращенец да? а как же традиционные русские ценности?

7
Pastofarian Владимир Сивко

Ты про снохачество?

Bella Ramsey
я бы им отлизал !!!

Тайским девушкам скорее всего придётся отс0сать

3
askazanov

Так, а постельные сцены то будут, иначе нафига она нужна?? )))

8
Alex40001

наверно нет... но отснято бодро лучше чем 5 под крышей

2
Леший3

размечтался😀

3
kedmaker
"Сердцебиение в Таиланде",
6
malars0

зато зубы на месте

Rimasted

В Таиланде значит...

4
J a r v i s

Осторожнее с Таиландом, никогда не знаешь что у них под юбкой ))

1
ka27
Anton Shvyrkov
Прекрасная реклама! 😀

1
Pastofarian

Для шутера или симулятора бокса да, для порно игры там должны быть порно сцены и много.

Dimitry Arsenev Pastofarian

Это ж приключение с романтикой, вероятнее всего тут ноль прон сцен, даже скорее обнаженки полноценной и то нету.

1
Длинный ник чтобы не запо

Вернули старые и добные 80е и 90е
Раньше из-за слабой графики старались делать больше реального видео и фото в играх, это было очень круто.

Bella Ramsey

Опять ты! Где обзор Голуб...тфу Зеленой Луны, Олег?

Твоя Мaмкa

Там только свидания? Или есть продолжение?