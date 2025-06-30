Будьте осторожны в отзывах Steam: разработчик забанил игрока за негативную оценку Heartbound и критику DRM-защиты

Вокруг инди-игры Heartbound разгорелся неожиданный скандал: пользователь форума Reddit под ником PrettyBasket2082 утверждает, что его забанили лично создатели игры на форуме в Steam за публикацию технического обзора встроенной защиты от пиратства. По его словам, игра от Pirate Software содержит элементы always-online DRM, несмотря на то, что Heartbound — это однопользовательский проект.

В своем отзыве автор достаточно подробно и детально разобрал реализацию механизма защиты, утверждая, что она полностью завязана на проверку достижений Steam, без участия серверной логики. Он также указал на серьёзные пробелы в архитектуре безопасности: отсутствие обфускации, шифрования, защиты от отладки и элементарных проверок целостности данных. По мнению пользователя, такая реализация не только уязвима, но и создаёт риск потери доступа к игре в случае изменений со стороны Steam.

Разработчик Pirate Software ответил на критику, заявив, что в Heartbound нет DRM в классическом понимании. По его словам, игра лишь проверяет, работает ли она через клиент Steam и не была ли скачана с известных пиратских сайтов. В случае подозрения, игроку выводится сообщение с просьбой связаться с разработчиком напрямую, после чего тому может быть выдан легальный ключ. Также Pirate Software пояснил, что его действия направлены не на наказание, а на помощь молодым игрокам, которые, по его словам, часто не осознают последствий скачивания игр с вредоносных источников.

Тем не менее, пост с техническим разбором был удалён, а автор — забанен в обсуждениях Steam. Разработчик назвал публикацию "полной оскорблений, ложных обвинений и дезинформации", заявив, что блокировка была заслуженной.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в сообществе: одни сочли действия разработчика попыткой подавления критики, другие же встали на его защиту, отметив, что разоблачение игры содержало личные нападки и непрофессиональные оценки. В любом случае игрокам стоит быть осторожнее при написании своих отзывов в цифровом магазине, иначе они могут в любой момент получить ограничения на аккаунт.