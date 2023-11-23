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об игре
Heartbound 24.12.2018
7 4 оценки

Разработчик Heartbound сообщил, что готов подарить игру геймерам из России, которые не могут пополнить Steam

2BLaraSex
Новости

Инди-разработчик Thor, который раньше работал в Blizzard Entertainment, а сейчас является владельцем свое собственной студии Pirate Software, сообщил во время одного из своих стримов, что готов подарить копию своей игры Heartbound любому геймеру из России, который не может пополнить свой Steam-аккаунт. Для этого нужно просто ему написать. По его словам, ему плевать на политику, он просто хочет, чтобы как можно больше людей поиграли в его игру, а не возились "с этой помойкой".

Heartbound — это ролевая видеоигра, разработанная американским инди-разработчиком Pirate Software. Игра сосредоточена вокруг мальчика, который страдает от депрессии, беспокойства и страха и отправляется в путешествие по разным местам в поисках своей собаки Барона. В игре есть русские субтитры.

26
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Сунь хунь

Да как он посмел не быть нацистом?

10
AndruhaGruz

Респект.

8
Excellent Stark

а можно все разрабы, вот прям все-все прямо сейчас возьмут с этого благородного человека пример и будут поступать точно также

6
syberroma

Вот он, самый человечный разработчик.

2
Эдик Писюкович

Сразу видно творца, который желает, что люди ознакомились с его творением внезависимости, кем является человек. Это конечно удивляет

1
pokemonizm

Ну, такой себе пиар

1
Xavier_rich_s

Еще бы знать как ему написать. В стиме есть ссылка на их сайт, но там нет контактов.

0
GoliafJx

Респект ему.

0