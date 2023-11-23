Разработчик Heartbound сообщил, что готов подарить игру геймерам из России, которые не могут пополнить Steam

Инди-разработчик Thor, который раньше работал в Blizzard Entertainment, а сейчас является владельцем свое собственной студии Pirate Software, сообщил во время одного из своих стримов, что готов подарить копию своей игры Heartbound любому геймеру из России, который не может пополнить свой Steam-аккаунт. Для этого нужно просто ему написать. По его словам, ему плевать на политику, он просто хочет, чтобы как можно больше людей поиграли в его игру, а не возились "с этой помойкой".

Heartbound — это ролевая видеоигра, разработанная американским инди-разработчиком Pirate Software. Игра сосредоточена вокруг мальчика, который страдает от депрессии, беспокойства и страха и отправляется в путешествие по разным местам в поисках своей собаки Барона. В игре есть русские субтитры.