Не просто клон Stardew Valley: новая Hearth and Hamlet делает ставку на уютное королевство, а не только ферму

На фоне бесконечных подражателей Stardew Valley и попыток повторить реализм Kingdom Come: Deliverance, новая RPG Hearth and Hamlet выглядит чуть интереснее привычного «ещё одного клона». Проект уже получил демоверсию в Steam, а полноценный релиз намечен на этот год.

Главная особенность — смещение фокуса с фермы на полноценное поселение. Игрок начинает с палатки у костра, но постепенно выстраивает целую деревню с рынками, тавернами и даже магическими академиями. При этом игра активно использует элементы idle-геймплея: жители сами работают, ресурсы копятся, а прогресс ощущается почти фоново. Это создаёт тот самый «мягкий» темп, за который любят подобные проекты.

Однако на этом сходства с уютными симуляторами заканчиваются. Здесь есть угрозы в виде рейдеров, необходимость обороны и даже зачатки политики — с законами и управлением населением. Такой гибрид градостроя и расслабляющей RPG выглядит амбициознее стандартных формул.

Впрочем, есть риск, что игра окажется перегруженной механиками: попытка совместить «уют» и управление королевством не всегда работает. Но если разработчикам удастся удержать баланс, Hearth and Hamlet вполне может стать тем самым редким случаем, когда жанр делает шаг вперёд, а не топчется на месте.