Blizzard анонсировала крупное дополнение Cataclysm для Hearthstone

В рамках празднования 35-летия Blizzard провела специальную трансляцию, посвященную будущему Hearthstone.

Компания представила новое масштабное дополнение Cataclysm, которое станет сюжетным продолжением прошлогоднего расширения Across the Timeways. Вдохновением для него послужил одноименный аддон к World of Warcraft.

Главным нововведением станет карта героя "Смертокрыл", которая предложит игроку на выбор один из четырех уникальных эффектов при розыгрыше. Противостоять ему будет фракция "Драконья стая", объединяющая пять классов: Мага, Жреца, Друида, Охотника и Паладина. Каждый из них получит собственную легендарную карту, представляющую одного из драконьих аспектов.

В игру также возвращаются Гиганты, теперь с новым свойством "Вестник". Оно усиливает конечности Гиганта и увеличивает урон самого "Смертокрыла". При активации этого свойства любой другой картой на столе появляется дополнительная конечность Гиганта.

Еще одной ключевой механикой дополнения станет свойство "Раскол". Когда герой получает такую карту из колоды, она разделяется на две части, которые занимают противоположные края руки. Игрок может разыграть их по отдельности или сбросить все карты между ними, после чего части объединятся в целую карту с усиленным эффектом.

Blizzard отметила, что на предстоящем BlizzCon 12 сентября стоит ожидать еще более масштабных анонсов, связанных с Hearthstone.