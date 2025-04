Blizzard анонсировала мини-набор Embers of the World Tree для Hearthstone, который выйдет 13 мая и добавит 38 новых карт в дополнение Into the Emerald Dream.

В набор войдут легендарные, эпические, редкие и обычные карты. Базовая версия будет стоить $14.99 или 2000 золота, а золотая — $69.99 или 10000 золота и включит бриллиантовую версию легендарки Фиракка.



Сюжет мини-набора продолжает рейд Amirdrassil с участием друидов Пламени. Это часть Года Хищника, в рамках которого также ожидаются два новых дополнения и соответствующие мини-сеты.