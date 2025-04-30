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Hearthstone: Heroes of Warcraft 10.03.2014
Мультиплеер, Карточная, Настольная, Условно-бесплатная
8 1 337 оценок

Blizzard анонсировала мини-набор "Embers of the World Tree" для Hearthstone

Solstice Solstice

Blizzard анонсировала мини-набор Embers of the World Tree для Hearthstone, который выйдет 13 мая и добавит 38 новых карт в дополнение Into the Emerald Dream.

В набор войдут легендарные, эпические, редкие и обычные карты. Базовая версия будет стоить $14.99 или 2000 золота, а золотая — $69.99 или 10000 золота и включит бриллиантовую версию легендарки Фиракка.

Сюжет мини-набора продолжает рейд Amirdrassil с участием друидов Пламени. Это часть Года Хищника, в рамках которого также ожидаются два новых дополнения и соответствующие мини-сеты.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Max Rolens

В это ещё играют ?

4
Блоха В Сарафане

Ну не бросать же игру, в которую влил миллионы