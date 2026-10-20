Blizzard выпустила дополнение "Власть Тёмной Империи" для Hearthstone

Сегодня состоялся релиз крупного дополнения «Власть Тёмной Империи» для Hearthstone, которое было представлено несколько недель назад на мероприятии BlizzCon 2026. Новое дополнение погрозит игроков в древнюю эпоху Азерота на пике могущества Древних богов.

Главные особенности дополнения:

135 новых карт (по 10 для каждого из 11 классов и 25 общих).

Четыре легендарных Древних бога: К'Тун (Око Империи), Н'Зот (Гибель Сна), Манипулятор Йогг-Сарон и И'Шарадж (Гроза Титанов) с уникальными механиками вместо обычной атаки.

Внутриигровое событие «Власть Темной Империи», которое будет проходить с 20 октября по 10 ноября 2026 года.

Ниже вы можете узнать больше подробностей из официального материала разработчиков.

Древние боги

Повелевайте К'Туном, Н'Зотом, Йогг-Сароном или И'Шараджем. Каждый из них обладает 4 уникальным способностями, которые могут переломить ход сражения, однако, вы можете добавить в колоду лишь одного древнего бога. Так что, выбирайте с умом.

Новое свойство "сборка"

Создавайте существ, которых Hearthstone ещё не видывал. В этом вам поможет новое свойство "сборка". Объедините существ из фиксированного пула существ, чтобы открыть невиданные комбинации, что позволят вам реализовать свою стратегию и проложить путь к победе.

Титанорождённые

Объедините свои усилия с посланниками титанов, это мощные создания и древние защитники, что противостоят Тёмной Империи. Эти карты дадут вам новые инструменты и стратегии, чтобы расправиться с древними богами и их армиями.

Переверните доску с помощью Пропуска завсегдатая

Подготовьтесь к войне между древними богами и титанами с помощью Пропуска завсегдатая! Вы получите 2 алмазные легшендарные карты, Аммунае и Раджа, комплекты дополнения, бонусы к опыту, косметику, карты и другое.

Награды таверны уже ждут вас!

Начиная с сегодняшнего дня в Hearthstone доступны Награды таверны. Получите Жетоны таверны за покупки в магазине, а затем тратьте их на различные награды.

В магазине Battle.net вы найдёте много интересного для Hearthstone: комплекты карт, различные пакеты, косметику, пропуск на Поля Сражений и другое. Различные товары будут давать вам Жетоны таверны, которые затем можно обменять на дополнительные награды в особом хранилище.

Как всё работает?

Всё просто: купите, получите, потратьте.

Купите подходящий товар в магазине

Получите за покупку Жетоны

Посетите Хранилище Таверны и потратьте Жетоны на награды

Когда вы покупаете подходящие товары, то автоматически получите Жетоны. Их можно обменять на комплект карт, косметику, возвращающиеся предметы, а также различные новинки.

Доступные награды

Текущая подборка включает в себя следующее:

Особая рубашка

Случайная особая легендарная карта Стандартного режима

Облик "Дикий бог Омен"

Облик "АФ Китсуне"

Облик "Владыка Льда Малфурион"

5 комплектов карт дополнения

Награды не задержатся в Хранилище навсегда – со временем их сменят новые; некоторые из них могут вернуться вновь через какое-то время.