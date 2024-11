Дорожная карта Hearthstone на 2025 год включает в себя кроссовер с StarCraft и возвращение в кратер Ун'Горо

Hearthstone в 2025 году ждет множество обновлений, включая долгожданный кроссовер с StarCraft. Blizzard представила эту часть дорожной карты на трансляции, посвященной юбилеям Warcraft и Hearthstone. Мини-набор Heroes of StarCraft, включающий 49 карт, станет крупнейшим в истории Hearthstone, погружая игроков в мир культовой RTS с тремя уникальными фракциями. Помимо кроссовера, Blizzard анонсировала целую серию дополнений и обновлений режима «Арена».

Первое расширение года, Into the Emerald Dream, отправит игроков в идиллический Азерот, где друиды будут бороться с угрозами Старых Богов. Во второй половине года состоится релиз The Shrouded City, возвращающий нас в кратер Ун’Горо, а в третьем расширении, Heroes of Time, нас ждут альтернативные версии Азерота и битва с Мурозондом — лидером Бесконечного Драконоплавания.

«Арена» также претерпит изменения: в 2025 году будет предложено две версии — традиционная и новая «Подземная арена», добавляющая механику «повторного драфта», что сделает режим доступнее для новичков.