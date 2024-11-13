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Hearthstone: Heroes of Warcraft 10.03.2014
Мультиплеер, Карточная, Настольная, Условно-бесплатная
8 1 328 оценок

Дорожная карта Hearthstone на 2025 год включает в себя кроссовер с StarCraft и возвращение в кратер Ун'Горо

butcher69
Новости

Hearthstone в 2025 году ждет множество обновлений, включая долгожданный кроссовер с StarCraft. Blizzard представила эту часть дорожной карты на трансляции, посвященной юбилеям Warcraft и Hearthstone. Мини-набор Heroes of StarCraft, включающий 49 карт, станет крупнейшим в истории Hearthstone, погружая игроков в мир культовой RTS с тремя уникальными фракциями. Помимо кроссовера, Blizzard анонсировала целую серию дополнений и обновлений режима «Арена».

Первое расширение года, Into the Emerald Dream, отправит игроков в идиллический Азерот, где друиды будут бороться с угрозами Старых Богов. Во второй половине года состоится релиз The Shrouded City, возвращающий нас в кратер Ун’Горо, а в третьем расширении, Heroes of Time, нас ждут альтернативные версии Азерота и битва с Мурозондом — лидером Бесконечного Драконоплавания.

«Арена» также претерпит изменения: в 2025 году будет предложено две версии — традиционная и новая «Подземная арена», добавляющая механику «повторного драфта», что сделает режим доступнее для новичков.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Так и не понял как играть в хертс, но получается даже обыгрывать соперников... // Алексей Русич

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Mihails Anderson

Все так и играют, многие легенду и так апают

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Пользователь ВКонтакте

смени аватарку не позорься фриц // Вячеслав Манаков

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