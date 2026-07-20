Геймдиректор Hearthstone покинул Blizzard - разработчик заявил, что решение не связано с увольнениями

Геймдиректор Hearthstone Тайлер Билман объявил об уходе из Blizzard после трёх лет работы над карточной игрой. По словам разработчика, решение было исключительно личным и не связано с недавней волной сокращений в Microsoft и Xbox.

В обращении Билман сообщил, что пока не планирует искать новую работу на полный день. Вместо этого он намерен уделить больше времени здоровью, близким и личным проектам. Разработчик также выразил поддержку коллегам, которых затронули недавние увольнения, отметив, что для игровой индустрии сейчас непростой период.

Билман отдельно подчеркнул, что время ухода совпало с масштабными сокращениями случайно и на его решение никто не оказывал давления.

В сообществе Hearthstone новость вызвала смешанную реакцию. Часть игроков поблагодарила разработчика за работу, тогда как другие признались, что с осторожным оптимизмом ждут назначения нового геймдиректора, рассчитывая на изменения в дальнейшем развитии игры.