Hearthstone открывает двери: Blizzard бесплатно раздаёт две полные коллекции карт

Blizzard готовит для Hearthstone одно из самых щедрых обновлений за всю историю игры. С выходом нового дополнения «Катаклизм», намеченного на 17 марта, карточная игра вступает в новую эру, существенно снижая порог входа для новичков и возвращающихся игроков.

Уже с 10 марта все пользователи получат полный доступ ко всем картам, включая золотые версии, из двух прошлых дополнений — «В объятиях Изумрудного сна» и «Затерянный город Ун’Горо». Эти наборы можно будет свободно использовать на протяжении всего жизненного цикла «Катаклизма». В сочетании с бесплатным базовым набором Core Set это означает, что около двух третей карт стандартного формата станут доступны без каких-либо вложений.

Само дополнение привнесёт в Hearthstone масштабные геймплейные изменения. В игру возвращаются монструозные существа типа Colossal, занимающие сразу несколько слотов на столе. Также появятся два новых ключевых слова: Herald, усиливающее связанные карты в колоде, и Shatter, позволяющее картам «раскалываться» на две части в руке. Дополнят нововведения заклинания Triumphs и Last Stands, посвящённые героическим моментам ключевых персонажей.

Не обойдётся и без серьёзной переработки базового набора. Из ротации уйдут знаковые карты вроде Shadowstep у Разбойника и Brawl у Воина, уступив место новым инструментам для обновления классовой идентичности. А игроки, впервые достигшие ранга Легенды в 2026 году, получат сразу две рубашки карт — новую и классическую.

«Катаклизм» становится идеальной точкой входа в Hearthstone: теперь, чтобы быть конкурентоспособным, не нужно тратить месяцы на сбор коллекции или вкладывать деньги в старые наборы.