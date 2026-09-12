К'Тун, Н'Зот, И'Шарадж и Йогг-Сарон вернутся в новом дополнении Hearthstone

Blizzard выпустила новый трейлер Hearthstone, в котором показала возвращение сразу четырех Древних Богов Warcraft — К'Туна, Н'Зота, И'Шараджа и Йогг-Сарона.

На этот раз разработчики предлагают отправиться в далекое прошлое Азерота, когда Древние Боги и их слуги контролировали огромную часть мира, образовав Черную Империю. В основной вселенной Warcraft эта эпоха закончилась после вмешательства титанов и их армий.

Все четыре Древних Бога уже хорошо знакомы поклонникам Hearthstone. Особенно заметную роль они получили в дополнении «Пробуждение древних богов», вышедшем еще в 2016 году. Позднее Blizzard неоднократно возвращалась к отдельным персонажам и связанным с ними механикам, однако теперь древние сущности вновь оказались вместе в центре целого дополнения.

Тематика Черной Империи имеет значение и для современной истории Warcraft. К'Тун, Йогг-Сарон и Н'Зот были повержены героями Азерота, а И'Шарадж погиб от руки титана Аман'Тула задолго до появления смертных цивилизаций. Следы их влияния при этом продолжают играть заметную роль в истории мира. Blizzard ранее прямо описывала Черную Империю как эпоху господства Древних Богов над Азеротом.

Свежий трейлер делает акцент именно на временах их могущества и показывает Черную Империю еще до ее падения.

Новое дополнение Hearthstone выйдет 20 октября 2026 года.