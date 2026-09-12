Монах станет 12-м игровым классом Hearthstone - Blizzard показала первый трейлер

На BlizzCon 2026 состоялся анонс 12-го игрового класса Hearthstone. Им станет Монах — еще один хорошо знакомый поклонникам Warcraft архетип, который наконец получит собственный набор карт и механик в карточной игре Blizzard.

Вместе с анонсом разработчики выпустили первый тизер-трейлер Монаха. Пока Blizzard решила ограничиться самим представлением класса: подробности его игрового процесса, уникальные механики, силу героя и первые карты раскроют позднее.

Монахи появились в World of Warcraft в качестве игрового класса вместе с дополнением Mists of Pandaria. Они используют боевые искусства и энергию ци, а их специализации позволяют выступать в роли бойцов, танков и лекарей. Как именно эти особенности перенесут в Hearthstone, пока неизвестно.

Появление Монаха станет первым расширением базового набора классов Hearthstone за несколько лет. Последним новым классом был Рыцарь смерти, добавленный в декабре 2022 года вместе с дополнением «Марш Короля-лича». До него Blizzard представила Охотника на демонов в 2020 году.

Интересно, что на появление еще одного класса разработчики начали намекать заранее. Весной 2026 года Blizzard рассказывала о новой системе тематических наборов карт и отдельно обращала внимание игроков на число 12 при наличии в Hearthstone лишь 11 классов. Правда, тогда компания намеренно объяснила несоответствие дополнительным набором для одного из существующих классов.

Монах появится в Hearthstone в 2027 году. Точную дату релиза и подробности его механик Blizzard обещает раскрыть ближе к запуску.