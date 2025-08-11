В Hearthstone появится новый питомец и персонаж из WoW: The War Within

В Hearthstone продолжают радовать фанатов новыми косметическими обновлениями, черпая вдохновение из мира World of Warcraft. Недавно Blizzard Entertainment анонсировала контент, посвящённый загадочной тематике «Бездны».

Китайское сообщество Hearthstone опубликовало изображение жреца Ксал'атата (Xal'atath) из WoW The War Within — одного из самых мистических и таинственных персонажей вселенной. Вместе с ним в игре появится новый питомец — заяц Бездны, который обязательно понравится игрокам своей необычной внешностью.

Кроме того, на снимке заметны алмазные карты, но точная дата выхода всего этого контента пока не объявлена. Blizzard продолжает развивать Hearthstone, добавляя всё больше знакомых и новых элементов из любимой вселенной.