Heartopia 07.01.2026
Симулятор, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
5.8 12 оценок

Авторы Heartopia прокомментировали использование ИИ после критики игроков

IKarasik IKarasik

Разработчики уютного мультиплеерного симулятора Heartopia выступили с официальным заявлением на фоне обсуждений об использовании искусственного интеллекта в игре. Тема вызвала резонанс в сообществе вскоре после релиза, когда игроки начали находить элементы, связанные с ИИ.

Команда подтвердила, что технологии действительно применяются, но подчеркнула, что их роль строго ограничена и не затрагивает ключевой или платный контент. По словам разработчиков, ИИ используется для вспомогательных задач — например, при обработке изображений для внутриигровых головоломок и в чате для упрощения общения между игроками из разных стран.

Авторы Heartopia отдельно отметили, что художественные ассеты и элементы монетизации создаются без участия генеративных алгоритмов. Они также пообещали заранее информировать сообщество, если подход к использованию ИИ изменится в будущем.

Несмотря на разъяснения, часть аудитории восприняла заявление скептически. Игроки продолжают обсуждать, насколько оправдано применение ИИ даже в таких второстепенных механиках, и делятся своим мнением в отзывах и соцсетях.

2
1
Комментарии:  1
Limgrave

А про русский язык ничего не сказали?