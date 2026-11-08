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Heartopia 07.01.2026
Симулятор, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
6.4 21 оценка

Heartopia получит кроссовер с My Little Pony - с образами Селестии, Луны и Мистмейн

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Разработчики Heartopia представили трейлер, посвящённый коллаборации с My Little Pony.

В рамках ивента игроки смогут примерить образы принцессы Селестии, принцессы Луны, Мистмейн и Фото Финиш. Помимо костюмов персонажей, в игру добавят тематические автомобили, оформленные в стиле принцесс, а также множество декоративных предметов для кастомизации. Разработчики уже поделились галереей с будущими наградами.

Запуск события запланирован на 21 ноября в Китае. Международный релиз ожидается позже, однако точные сроки пока не называются.

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