Heartopia получит кроссовер с My Little Pony - с образами Селестии, Луны и Мистмейн

Разработчики Heartopia представили трейлер, посвящённый коллаборации с My Little Pony.

В рамках ивента игроки смогут примерить образы принцессы Селестии, принцессы Луны, Мистмейн и Фото Финиш. Помимо костюмов персонажей, в игру добавят тематические автомобили, оформленные в стиле принцесс, а также множество декоративных предметов для кастомизации. Разработчики уже поделились галереей с будущими наградами.

Запуск события запланирован на 21 ноября в Китае. Международный релиз ожидается позже, однако точные сроки пока не называются.