Стартовало первое закрытое бета-тестирование симулятора жизни Heartopia

Компания XD Entertainment объявила о начале первого закрытого бета-тестирования Heartopia, симулятора жизни и фермы с акцентом на многопользовательскую составляющую. Проект доступен на ПК, iOS и Android. По своей концепции игра напоминает серию Animal Crossing, предлагая игрокам совместно обустраивать поселения в уютных мирах.

Предварительная загрузка клиента уже открыта. Для участия на ПК необходимо скачать его по специальной ссылке, пользователям iOS потребуется приложение TestFlight, однако количество мест ограничено. Игрокам на Android сперва нужно пройти предварительную регистрацию в Google Play, после чего приглашения на тест будут рассылаться волнами. За участие в тестировании с одного и того же аккаунта предусмотрены награды: эксклюзивная черничная сумка через плечо и головной убор Звезда за достижение 18-го уровня. Внутриигровые покупки на время проведения теста отключены.

Игровой процесс начинается с создания и настройки персонажа, после чего игроку сразу предоставляется собственный дом. Первые задания, которые выдают местные NPC, связаны с обустройством интерьера. Добыча ресурсов реализована просто, а на общей локации можно встретить других игроков и их постройки, так как серверы, по всей видимости, разделены на кластеры, объединяющие несколько человек.

Heartopia предлагает множество активностей, выполненных в виде мини-игр, включая рыбалку, садоводство и ловлю бабочек. В игре присутствует система энергии, которая восстанавливается во время сна и расходуется на выполнение различных действий. Разработчики делают ставку на позитивную атмосферу, творческую свободу и социальное взаимодействие между игроками.