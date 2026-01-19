Уют с мобильным привкусом: Heartopia ворвалась в Steam и собрала почти 29 тысяч игроков

17 января 2026 года в Steam состоялся релиз Heartopia — нового free-to-play life-sim от студии XD Games. Уже в первые часы после запуска игра привлекла внушительную аудиторию: пиковый онлайн достиг 28 815 человек. Для «уютного» симулятора это солидный старт, однако впечатление от релиза оказалось неоднозначным.

Ранее Heartopia успешно дебютировала на мобильных устройствах, возглавив чарты более чем в 50 странах, а теперь попыталась закрепиться и на ПК. На старте в Steam онлайн за первые 12 часов превысил 15 тысяч пользователей и на данный момент более 28 тысяч человек посетили местные достопримечательности. Игра позиционируется как конкурент Disney Dreamlight Valley, но с важным отличием — здесь отсутствует система выносливости, позволяя без ограничений заниматься рыбалкой, готовкой, садоводством и сюжетными событиями на Китовым острове.

Тем не менее ПК-аудитория встретила проект сдержанно. Текущий рейтинг Heartopia в Steam составляет 71% и обозначен как «в основном положительный». Игроки критикуют «мобильный» дизайн, отсутствие поддержки контроллеров и слабую оптимизацию на Unity. Отдельные вопросы вызывает и монетизация: система gacha для получения косметики и транспорта, включая грядущий кроссовер с My Little Pony, воспринимается как слишком агрессивная для ПК-рынка.

Несмотря на это, высокий онлайн показывает, что интерес к жанру не ослабевает — теперь многое зависит от того, как разработчики отреагируют на критику сообщества.