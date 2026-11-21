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Сотрудники NVIDIA устроили вернувшемуся Дженсену Хуангу героический приём в Constellation HQ - он надеется на RTX Spark
Valve открыла приём номинаций на Steam Awards 2026 - игрокам предлагают выбрать лучшие игры года в 14 категориях
ASUS может сократить оперативную память бюджетных ПК с 16 до 8 ГБ из-за роста цен - Microsoft уже адаптировала Windows
Рейтинг сериала "Бегущий по лезвию 2099" на Rotten Tomatoes оказался ниже полнометражных фильмов франшизы
Кристоф Хартманн хочет превратить Massive Entertainment в "A24 видеоигр": получать "Оскары" и добиваться высоких продаж
Marvel показала новый постер "Мстителей: Судный день" с крупным планом маски Доктора Дума
Возвращение Дженсена Хуанга на пост главы NVIDIA вызвало волну критики и мемов
СМИ: Rockstar Games оценила права на экранизацию Red Dead Redemption в $100 млн
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GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
Вырезанный контент из Life is Strange Before the Storm, который нашли при работе над фанатской локализацией
Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Arkheron, Arctic Drive, Chronocracy и некоторые другие
GTA 6 - самый дорогой мод на RDR 2. Графон на миллиарды, геймплей на сдачу
Тираннозавр за выходные и отменённый ремейк: о чём рассказали ветераны Core Design
Как игра про дьявола стала "Assassin's Creed про ведьм": Патрис Дезиле о 16-летней разработке 1666 Amsterdam
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло Canyon Deimos
Grand Theft Auto
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