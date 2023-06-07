Hearts of Iron 4 06.06.2016
8.9 1 257 оценок

Авторы Hearts of Iron 4 анонсировали DLC Arms Against Tyranny

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butcher69
Новости

Издатель Paradox Interactive сегодня объявил о выпуске Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny в качестве следующего набора погружения для грандиозной стратегической игры.

Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny добавляет больше возможностей для игроков, желающих принять участие во Второй мировой войне в качестве Финляндии или скандинавских стран, а также предлагает новые способы взаимодействия с оружейной промышленностью нашей страны.

Когда выйдет дополнение, игроки смогут не только настраивать собственную оружейную промышленность, побуждая национальные корпорации производить нужные нам виды вооружений, но и продавать оружие и оборудование другим странам.

Дата выхода Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny пока не названа, но известно, что она будет сопровождаться бесплатным обновлением, доступным всем владельцам базовой игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Дэйв Хайбуллин

Класс. Наконец-то уделили внимание Скандинавии. С первых дней играл на Швеции в сингле и мультиплеер. Единственной проблемой по сравнению с остальными минорами разве что очень маленькое кол-во людских ресурсов, которое не исправлялось даже если идти по фашистской ветке

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Помогатель

Эх, я то думал, что добавят фокусы на Японию... А тут какая-то скандинавия.

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Seychelles Khaganate

Япония не интересная , любая страна Европы намного интереснее будет .

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