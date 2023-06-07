Авторы Hearts of Iron 4 анонсировали DLC Arms Against Tyranny ©

Издатель Paradox Interactive сегодня объявил о выпуске Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny в качестве следующего набора погружения для грандиозной стратегической игры.

Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny добавляет больше возможностей для игроков, желающих принять участие во Второй мировой войне в качестве Финляндии или скандинавских стран, а также предлагает новые способы взаимодействия с оружейной промышленностью нашей страны.

Когда выйдет дополнение, игроки смогут не только настраивать собственную оружейную промышленность, побуждая национальные корпорации производить нужные нам виды вооружений, но и продавать оружие и оборудование другим странам.

Дата выхода Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny пока не названа, но известно, что она будет сопровождаться бесплатным обновлением, доступным всем владельцам базовой игры.