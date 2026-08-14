Авторы Hearts of Iron 4 обновлят многопоточность, чтобы лучше использовать современные процессоры

Разработчики Hearts of Iron IV решили заняться технической частью стратегии и выпустили второе обновление летней открытой беты. Главным изменением стала переработка многопоточности, которая должна улучшить использование ресурсов современных процессоров.

По словам технического руководителя игры, за десять лет компьютерное железо сильно изменилось. Во время выхода Hearts of Iron IV в 2016 году распространённые процессоры чаще имели около четырёх ядер и восьми потоков. Сегодня количество ядер и потоков значительно выросло, а сами ядра могут отличаться по производительности.

Поэтому Paradox Interactive обновила используемые игрой библиотеки многопоточности, чтобы лучше адаптировать Hearts of Iron IV к современным конфигурациям. Разработчики отмечают, что изменение достаточно масштабное, поэтому участникам открытой беты предстоит помочь команде выявить возможные проблемы на разных системах.

Обновление также затронуло сетевую составляющую. Хостовые операции, включая исключение и блокировку игроков, получили дополнительную защиту от возможных злоупотреблений. Это должно решить часть проблем, на которые пользователи ранее обращали внимание на официальных форумах.

При этом разработчики пока не стали добавлять в эту версию новые балансные изменения и экспериментальные механики. Их команда планирует вернуть в следующих обновлениях.

Таким образом, текущая бета Hearts of Iron IV посвящена прежде всего технической модернизации игры. После десяти лет с момента релиза разработчики пытаются адаптировать её внутренние системы к процессорам, которые заметно ушли вперёд по сравнению с железом 2016 года.