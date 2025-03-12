Авторы Hearts of Iron 4 признали проблемы DLC Graveyard of Empires и пообещали исправить ситуацию

Студия Paradox Interactive выпустила откровенное заявление о релизе DLC Graveyard of Empires для Hearts of Iron 4, признав, что дополнение не оправдало ожиданий.

«Скажу очевидное — релиз прошел не так, как мы хотели», — заявил геймдиректор. Разработчики объяснили, что перед выпуском провели традиционное собрание, где отделы тестирования, дизайна и маркетинга оценивали готовность обновления. Несмотря на выявленные проблемы, было принято решение не откладывать релиз. Геймдиректор взял на себя ответственность, признав, что не заметил серьезных недостатков.

Отзывы игроков показали три ключевые проблемы: качество контента, масштаб обновления и региональные цены. Разработчики признали, что DLC, состоящее только из нового контента без значительных механических изменений, недостаточно привлекательно. В будущем планируется пересмотреть подход к созданию дополнений.

В краткосрочной перспективе анонсирована серия патчей и улучшений, как для Graveyard of Empires, так и для основной игры. Команда пообещала не замалчивать проблемы и выразила благодарность сообществу за обратную связь.