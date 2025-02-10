DLC Graveyard of Empires для Hearts of Iron 4 добавит Иран, Ирак, Индию и Афганистан

Paradox Interactive сообщила, что дополнение Graveyard of Empires для Hearts of Iron 4 будет доступно 4 марта. Этот контент включен в Expansion Pass 1, которое продается за 36,99 евро. Отдельно расширение будет продаваться за 14,99 евро.

Graveyard of Empires — это пакет стран, который добавляет новые национальные подходы для Ирана, Индии, Ирака и Афганистана, которые ставят региональное сопротивление европейскому господству. Его контент также включает коллекцию нового искусства для вышеупомянутых стран, а именно портреты их лидеров и 3D-модели пехоты и техники в каждой стране.

Выберите судьбу нации, ищущей новую судьбу или древний престиж. Пройдите исторический путь Афганистана, Индии, Ирана или Ирака или исследуйте драматические альтернативные истории с возрождением старых империй.

Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires включает новый контент для: