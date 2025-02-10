DLC Graveyard of Empires для Hearts of Iron 4 добавит Иран, Ирак, Индию и Афганистан

Paradox Interactive сообщила, что дополнение Graveyard of Empires для Hearts of Iron 4 будет доступно 4 марта. Этот контент включен в Expansion Pass 1, которое продается за 36,99 евро. Отдельно расширение будет продаваться за 14,99 евро.
Graveyard of Empires — это пакет стран, который добавляет новые национальные подходы для Ирана, Индии, Ирака и Афганистана, которые ставят региональное сопротивление европейскому господству. Его контент также включает коллекцию нового искусства для вышеупомянутых стран, а именно портреты их лидеров и 3D-модели пехоты и техники в каждой стране.
Выберите судьбу нации, ищущей новую судьбу или древний престиж. Пройдите исторический путь Афганистана, Индии, Ирана или Ирака или исследуйте драматические альтернативные истории с возрождением старых империй.
Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires включает новый контент для:
- Иран: Иран — потенциальная великая держава, окруженная давлением Советского Союза и Британской империи. Значительное новое дерево фокусов позволяет игроку противостоять имперским вторжениям, которые исторически ослабили Иран, а также предлагает потенциал для возрожденной и современной Персидской империи в самом сердце Азии.
- Индия: Радж — жемчужина Британской империи, богатая и стратегически важная. Однако растущее движение за независимость грозит сорвать военные усилия и распустить империю. Большое дерево фокусов, сосредоточенное на борьбе за независимость Индии, предлагает множество альтернативных исторических путей, включая возрождение Ост-Индской компании как корпоративной нации, а также возможную свободу княжеств, восстановление империи Великих Моголов и многое другое.
- Ирак: Возьмите под контроль это британское государство-клиент и попытайтесь проложить свой собственный путь, приняв призывы к панарабскому национализму и встав на сторону оси против союзников. Управляйте множеством конкурирующих этнических и религиозных фракций в Ираке и разрабатывайте стратегически важные нефтяные месторождения.
- Афганистан: историческое Кладбище Империй, изолированное от более широкой войны, предлагает множество альтернативных путей. Продолжайте исторический путь нейтралитета и изоляции или выберите путь быстрой индустриализации и создания новой державы в горах Центральной Азии.
Переводчика этого текста увольте пожалуйста.
А новых механик не будет, как это было северными странами(
Что-то в последнее время пароходы вообще подводят с длс, а если точнее уже бесит подобная практика выкачивания денег