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Hearts of Iron 4 06.06.2016
Стратегия, Глобальная стратегия
9.1 5 159 оценок

Для Hearts of Iron 4 стало доступно дополнение Graveyard of Empires

butcher69
Новости

Paradox Interactive представила Graveyard of Empires – новое DLC для Hearts of Iron IV, посвященное странам Центральной и Южной Азии. Это дополнение расширяет песочницу альтернативной истории, позволяя игрокам переписать судьбу государств, оказавшихся в тени глобального конфликта.

Дополнение добавляет новые деревья фокусов для четырех стран:

  • Иран – балансирует между давлением СССР и Британии, может восстановить Персидскую империю.
  • Индия – борется за независимость, может возродить Ост-Индскую компанию или объединить княжества.
  • Ирак – может выбрать путь пан-арабского национализма, управлять нефтью и вступить в Ось.
  • Афганистан – решает, остаться нейтральным или построить индустриальную державу в горах.

DLC также добавляет новые портреты лидеров, модели пехоты и юнитов. Graveyard of Empires уже доступно за 829 рублей или в Expansion Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov

По количеству косяков Параходы превзошли сами себя!

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