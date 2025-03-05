Для Hearts of Iron 4 стало доступно дополнение Graveyard of Empires

Paradox Interactive представила Graveyard of Empires – новое DLC для Hearts of Iron IV, посвященное странам Центральной и Южной Азии. Это дополнение расширяет песочницу альтернативной истории, позволяя игрокам переписать судьбу государств, оказавшихся в тени глобального конфликта.

Дополнение добавляет новые деревья фокусов для четырех стран:

Иран – балансирует между давлением СССР и Британии, может восстановить Персидскую империю.

Индия – борется за независимость, может возродить Ост-Индскую компанию или объединить княжества.

Ирак – может выбрать путь пан-арабского национализма, управлять нефтью и вступить в Ось.

Афганистан – решает, остаться нейтральным или построить индустриальную державу в горах.

DLC также добавляет новые портреты лидеров, модели пехоты и юнитов. Graveyard of Empires уже доступно за 829 рублей или в Expansion Pass.