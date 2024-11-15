Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Gotterdammerung, добавляющее новый контент для Германии

Драматические и опасные годы Второй мировой войны могут принять новые направления в Götterdämmerung, новом дополнении для Hearts of Iron 4, которое стало доступно на ПК в Steam. Новые древа фокусов для Германии занимают центральное место наряду с более альтернативными историческими путями для других стран, открывая двери для новых историй о войнах, которые никогда не происходили, управляемых игроками.

Götterdämmerung также добавляет новые измерения в научные исследования. Назначайте ученых для руководства специализированными исследованиями в области передового оружия или электроники, добавляя больше производительности и разрушительной силы вашей военной машине.