ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hearts of Iron 4 06.06.2016
Стратегия, Глобальная стратегия
9.1 4 039 оценок

Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Gotterdammerung, добавляющее новый контент для Германии

monk70
Новости

Драматические и опасные годы Второй мировой войны могут принять новые направления в Götterdämmerung, новом дополнении для Hearts of Iron 4, которое стало доступно на ПК в Steam. Новые древа фокусов для Германии занимают центральное место наряду с более альтернативными историческими путями для других стран, открывая двери для новых историй о войнах, которые никогда не происходили, управляемых игроками.

Götterdämmerung также добавляет новые измерения в научные исследования. Назначайте ученых для руководства специализированными исследованиями в области передового оружия или электроники, добавляя больше производительности и разрушительной силы вашей военной машине.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий