Для Hearts of Iron IV вышло дополнение Thunder At Our Gates, посвящённое Азии и Тихоокеанскому региону

Компания Paradox Interactive объявила о выходе дополнения Thunder At Our Gates для стратегии Hearts of Iron IV.

Новое дополнение предлагает защитить Юго-Восточную Азию от растущих угроз. Thunder At Our Gates добавляет свежие национальные деревья фокусов для ключевых стран Азии и южной части Тихого океана, включая Австралию, Сиам и Голландскую Ост-Индию. Игрокам предстоит грамотно использовать ресурсы, чтобы превратить малые державы в могучие крепости, способные сдерживать натиск дальних, но голодных стран, или же создать собственную империю. В дополнение также включены два новых способа организации и усиления вооружённых сил.

Вместе с платным контентом выходит бесплатное обновление, включающее множество изменений в игре. Ключевой особенностью патча стала функция поддержки полка, которая вводит новые способы прикрепления подразделений поддержки к дивизиям, включая несколько новых рот поддержки полка.