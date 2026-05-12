Дополнение Thunder at Our Gates для Hearts of Iron 4 выйдет 11 июня

Глобальный кризис затронул все уголки карты. Никто не застрахован от амбиций и аппетитов строителей империй. Защитите Юго-Восточную Азию от растущих угроз в Hearts of Iron IV: Thunder At Our Gates. Выходящее 11 июня дополнение Thunder At Our Gates добавляет новые национальные деревья фокусов для ключевых стран Азии и Южной части Тихого океана, включая Австралию, Сиам и Голландскую Ост-Индию. Используйте свои ресурсы, чтобы превратить свои небольшие державы в могучие крепости, способные сдерживать натиск далёких, но голодных стран, или создать собственную империю. Это дополнение также включает два новых способа организации и усиления ваших вооружённых сил.

Дополнение будет сопровождаться бесплатным обновлением, включающим множество изменений в игре, в том числе функцию поддержки полка, которая вводит новые способы прикрепления подразделений поддержки к вашим дивизиям, включая несколько новых рот поддержки полка.