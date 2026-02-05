Энтузиаст перенес мир GTA: San Andreas в глобальную стратегию Hearts of Iron 4

Поклонники глобальных стратегий получили возможность взглянуть на культовый криминальный боевик под совершенно новым углом. В мастерской Steam набрала высокую популярность масштабная модификация под названием San Andreas для игры Hearts of Iron 4, которая полностью меняет привычный исторический геймплей и переносит действие в вымышленный штат образца 1992 года.

Автор проекта под ником LatvianTanker проделал значительную работу по адаптации вселенной Grand Theft Auto. Вместо привычного управления государствами игрокам предлагается возглавить одну из множества уличных банд или официальных организаций, включая знаменитую Grove Street и Национальную гвардию. В модификации реализована полностью кастомная карта с высокой детализацией, где учтены здания и даже стены, влияющие на проходимость войск.

Разработчик не ограничился только визуальными изменениями. Дерево технологий было переработано в соответствии с канонами San Andreas, а политические идеологии адаптированы под реалии войны группировок. Для каждой банды была добавлена уникальная озвучка, а также перенесены оригинальные иконки, названия, скины юнитов и виды оружия.

Творение уже успело привлечь внимание сообщества, собрав более 33 тысяч подписчиков и свыше 1600 положительных оценок, что сопоставимо с показателями качественных инди-игр. На данный момент работа над расширением карты и механик продолжается, а энтузиасты уже выпустили отдельный русификатор для более комфортной игры. Загрузить модификацию можно через мастерскую Steam.