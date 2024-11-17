Hearts of Iron 4: дополнение Gotterdammerung получает высокие оценки и бьёт рекорд онлайна

Hearts of Iron 4 получила «немецкое» дополнение Götterdämmerung. Стратегия Paradox Interactive о Второй мировой войне наконец-то получила дополнение, которое перестраивает механику, связанную с Германией, Австрией, Венгрией и Бельгией, добавляя новые решения. Традиционно базовая игра также получила новое обновление, сопровождающее выпуск DLC.

Выпуск Götterdammerung привлек большую группу игроков. На пике популярности в Hearts of Iron 4 одновременно играли 93 тысячи пользователей Steam (по данным SteamDB). Это исторический рекорд игры, превзошедший предыдущий на 15 тысяч (78 108 игроков).

Возможно, что еще важнее, расширение получило много похвал от игроков в Steam. Из 725 отзывов пользователей 83% положительные, несмотря на (можно сказать: обязательные) жалобы на «слишком высокую» цену DLC для игры Paradox в контексте предлагаемого контента.

Также есть комментарии о технических недостатках DLC. Некоторые покупатели даже заходят так далеко, что говорят, что Götterdämmerung больше похож на «недоработанный мод», чем на официальное расширение.

Тем не менее, есть и много похвал. Игроки указывают, что это, вероятно, самое богатое DLC к Hearts of Iron 4 с точки зрения контента. Фанаты оценили переработанные «фокусные» деревья, включая главную достопримечательность: альтернативную историю Австрии и Германии. Разработчики раскрыли подробности перед выпуском в серии обширных постов. В конечном итоге, Götterdämmerung показала себя намного лучше на старте, чем многие игры Paradox за последние годы.