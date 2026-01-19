Hearts of Iron IV готовится к юбилею: Paradox раскрывает планы на 2026 год

Студия Paradox Interactive вернулась к активной работе после зимних каникул и поделилась планами на юбилейный год для своей знаковой стратегии Hearts of Iron IV. 2026-й станет важным этапом для игры: серия продолжит расширяться, а фанатов ждёт множество новых дополнений и обновлений.

В прошлом году серия получила сразу несколько крупных DLC — Graveyard of Empires, Prototype Vehicles и No Compromise, No Surrender. В 2026-м планируется продолжение Expansion Pass 2: уже в первом квартале выйдет Warships of the Pacific, во втором квартале разработчики обещают Peace for our Time и Thunder at our Gates. Со следующей недели стартует публикация «уголков разработчиков», посвящённых Thunder at our Gates, где команда подробно расскажет о создании нового контента.

Помимо DLC, Paradox сосредоточена на обновлениях «Военные нужды» и других инициативах для улучшения игрового опыта. Особое внимание уделяется патчу 1.17.4, запланированному на начало февраля. Разработчики выделяют три ключевых направления работы.

Первое — улучшение искусственного интеллекта флота. После предыдущих обновлений игроки отметили, что ИИ избегает масштабных морских сражений и действует неэффективно. Paradox призывает сообщество сообщать о найденных проблемах на форуме, чтобы оперативно корректировать поведение ИИ.

Второе — настройка исторического ИИ. Германия в историческом режиме пока не представляет достаточной угрозы для СССР. Среди причин — механика доступа к авиабазам: после начала операции «Барбаросса» СССР предоставляет свои базы Великобритании, снижая огневую поддержку Германии. Также команда пересматривает систему получения очков доктрины и другие аспекты ИИ.

Третье — повышение производительности и стабильности мультиплеера. Несмотря на прошлые улучшения, игроки сталкиваются с проблемами в сетевых партиях. Paradox стремится устранить их, обеспечив комфортный игровой процесс для всех участников.

Юбилейный год Hearts of Iron IV обещает стать насыщенным как для ветеранов, так и для новичков: новые дополнения, усовершенствованный ИИ и улучшения мультиплеера помогут ещё глубже погрузиться в глобальные стратегии.