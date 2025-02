Китайцы раскритиковали Paradox из-за DLC для Hearts of Iron 4

Анонс нового дополнения Graveyard of Empires к стратегии Hearts of Iron 4 вызвал волну негодования, особенно среди китайских игроков. Причиной стал выбор разработчиков сделать упор на альтернативную историю, где Индия превращается в империю Шёлкового пути. Это решение вызвало вопросы, так как исторически Великий Шёлковый путь соединял Европу с Китаем и Персией, лишь частично проходя через Индию.

Геймеры также напомнили, что Китай уже потерял значительную часть своей территории из-за войн. А теперь разработчики «отдали» Тибет Индии, что для многих выглядит как историческая несправедливость.

«Игры сократили земли Китая, как будто добавляя новые раны на и без того израненное тело», — пишут пользователи на форуме Steam.

Недовольство вызвала не только историческая неточность, но и высокая цена дополнения — $37 (3,3 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС). Многим геймерам кажется, что контент недостаточно проработан. Игроки сравнивают Graveyard of Empires с провальным Battle for the Bosporus, где контент оказался поверхностным.

В комментариях на Steam-форумах поклонники призывают Paradox отложить выпуск DLC и улучшить его, добавив больше проработанных стран и исторических деталей.

Китайские игроки не ограничились критикой на форумах. Они запустили кампанию по публикации отрицательных отзывов (ревьюбомбинг), которая затронула не только Hearts of Iron 4, но и другие проекты Paradox. Рейтинг в Steam пытаются обрушить Stellaris, Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 и Victoria 3.

Хотя общий рейтинг большинства игр пока сильно не упал, у Hearts of Iron 4 он ухудшился: с «очень положительного» до «в основном положительного». Для игры 2016 года это изменение не критично, однако демонстрирует масштаб недовольства.