Меньше контента - больше вопросов: новое DLC для Hearts of Iron 4 встретили прохладно

Свежий набор контента для Hearts of Iron IV под названием «Peace for Our Time» вышел вместе с обновлением 1.18, но реакция игроков оказалась далека от ожидаемой. Несмотря на традиционно сильную поддержку проекта от Paradox Development Studio, отзывы в Steam оказались смешанными — около 45% положительных.

Главная претензия — не баги, а наполнение. Игроки недовольны тем, что DLC фактически предлагает ограниченный контент, сосредоточенный на одной стране, без ожидаемых расширений вроде дополнительных веток. Особенно часто упоминается отсутствие альтернативных направлений, которые уже давно реализованы в модах.

При этом нельзя сказать, что дополнение полностью провалилось. Многие отмечают его проработанность и качество исполнения. Проблема скорее в соотношении цены и объёма: аудитория Paradox всё чаще ожидает более «полноценные» расширения, а не узкие фокус-паки.

Само обновление 1.18 приняли теплее — улучшения ИИ, торговли и баланса воспринимаются как полезные, пусть и не революционные. Впрочем, традиционные проблемы с модами и сохранениями снова напомнили о себе.

В итоге ситуация выглядит знакомо: игроки готовы поддерживать игру, но всё чаще требуют не просто нового контента, а ощутимой ценности за свои деньги.