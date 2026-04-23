Меньше контента - больше вопросов: новое DLC для Hearts of Iron 4 встретили прохладно

Свежий набор контента для Hearts of Iron IV под названием «Peace for Our Time» вышел вместе с обновлением 1.18, но реакция игроков оказалась далека от ожидаемой. Несмотря на традиционно сильную поддержку проекта от Paradox Development Studio, отзывы в Steam оказались смешанными — около 45% положительных.
Главная претензия — не баги, а наполнение. Игроки недовольны тем, что DLC фактически предлагает ограниченный контент, сосредоточенный на одной стране, без ожидаемых расширений вроде дополнительных веток. Особенно часто упоминается отсутствие альтернативных направлений, которые уже давно реализованы в модах.
При этом нельзя сказать, что дополнение полностью провалилось. Многие отмечают его проработанность и качество исполнения. Проблема скорее в соотношении цены и объёма: аудитория Paradox всё чаще ожидает более «полноценные» расширения, а не узкие фокус-паки.
Само обновление 1.18 приняли теплее — улучшения ИИ, торговли и баланса воспринимаются как полезные, пусть и не революционные. Впрочем, традиционные проблемы с модами и сохранениями снова напомнили о себе.
В итоге ситуация выглядит знакомо: игроки готовы поддерживать игру, но всё чаще требуют не просто нового контента, а ощутимой ценности за свои деньги.
По-моему, масштаб проблемы с этим DLC очень сильно недооценен.
Есть два основных режима игры - с AI, следующим историчному пути развития, и с AI неисторичным, выбирающим условно случайные стратегии развития.
Игроки в историчном режиме не заметят разницы, есть DLC или нет, потому, что на историчном режиме у Чехословакии только один финал, историчный, причём, очень, очень рано.
Игроки в неисторичном режиме тоже не заметят разницы, есть DLC или нет, потому, что в неисторичном режиме в 4 играх из 5 Германия не идёт по фашистскому пути = борьбы за Судеты не будет = Чехословакия в целом в безопасности и сама по себе ничегошеньки не решает.
Самому же играть за Чехословакию, в неисторичном режиме, и платить за это от шести евро (от пяти долларов в РБ) - это крайне сомнительное удовольствие. Особенно когда и без этого дополнения в этом регионе предостаточно играбельных интересных стран.
Причём, этот кода кусок, даже не целиком сделанный самими Paradox Interactive, ещё и занимает слот в Season Pass, стоящем 36 долларов!!!
Причём, ВЕСЬ остальной контент этого Season Pass - моря, корабли, моря и корабли, и ещё немного морей и кораблей. Чехословакия, без выхода к морю, тут ни в звезду, ни в Красну Армию.