Моддер сумел запустить классический Doom прямо внутри Hearts of Iron 4

Энтузиаст под псевдонимом Yard1 выпустил для глобальной военной стратегии Hearts of Iron 4 необычную модификацию, которая позволяет запустить легендарный шутер DOOM прямо во время партии на глобальной карте. Нестандартная работа уже появилась в цифровой мастерской Steam Workshop, а размер загружаемых файлов составляет около 197 МБ.

В состав модификации вошел полный 1 эпизод оригинального боевика под названием Knee-Deep in the Dead из классической версии, а также 1 карта фанатского проекта Freedoom. По словам автора проекта, созданная архитектура технически позволяет запускать практически любые сторонние файлы данных формата WAD, которые поддерживает используемая кодовая база.

Техническая реализация шутера на движке от компании Paradox Interactive потребовала создания многоступенчатой цепочки конвертации. Разработчик взял за основу открытый проект doomgeneric, предназначенный для быстрого портирования игры на различные платформы с минимальным набором системных функций, после чего скомпилировал исходный код на языке C в бинарный формат WebAssembly, а затем транслировал полученные инструкции во внутренний скриптовый язык самой стратегии. Измененные исходники автор опубликовал в открытом репозитории на сервисе GitHub.

Игровой экран шутера выводится в отдельном графическом окне пользовательского интерфейса прямо поверх океанических просторов карты. Пока пользователь отстреливает монстров на марсианской базе, фоновые алгоритмы стратегии продолжают симулировать геополитику, выдавая системные сообщения и всплывающие окна мировых новостей о международных конфликтах вроде ремилитаризации проливов.

Серьезным компромиссом для игроков стала специфическая работа управления, упирающаяся в ограничения движка стратегии. Как пояснил автор модификации Yard1, обработка ввода с клавиатуры в Hearts of Iron 4 функционирует достаточно нестабильно, однако проект все равно остается полностью проходимым от старта до финального переключателя уровня.

Создатель модификации планирует опубликовать весь конвейер инструментов в открытый доступ, если ему удастся довести программную цепочку до оптимального состояния.