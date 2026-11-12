Paradox Interactive представила Expansion Pass 3 для Hearts of Iron 4 с переработкой США и набором для Румынии

Издательство Paradox Interactive и студия Paradox Development Studio объявили о выпуске сезонного пропуска Expansion Pass 3 для глобальной военной стратегии Hearts of Iron 4. Стоимость комплекта в цифровом магазине Steam составляет 2679 рублей или 43.99 доллара на западных площадках. В состав абонемента включены 3 будущих дополнения разного масштаба и 1 музыкальный набор, доступ к которому открывается сразу в день приобретения.

Стартовым бонусом стал набор Songs of Liberty, содержащий новые оркестровые аранжировки 3 патриотических песен США. В список композиций вошли народная песня времен американской революции Yankee Doodle, солдатский гимн Джорджа Кохана Over There 1917 года, а также официальный марш Корпуса морской пехоты США Semper Fidelis, написанный композитором Джоном Филипом Сузой в 1888 году.

Следующим по графику релизом станет контентный пак To The Bitter End, выход которого запланирован на 19 ноября 2026 года. Набор посвящен Румынии в преддверии масштабного передела Европы и создавался разработчиками в тесном сотрудничестве с популярными моддерами сообщества под никами marijn211, Vlad Alexandru Catalin и Norrman. Пользователи, не планирующие приобретать весь абонемент целиком, смогут купить это дополнение отдельно за 5.99 доллара.

Сюжетные и геймплейные ветви To The Bitter End сосредоточены на внутренних кризисах румынского государства и контроле над его нефтяными запасами. Игрокам предложат обуздать расточительного короля Кароля 2 через военную диктатуру, укрепить традиционную монархию, пойти по пути демократических реформ либо совершить коммунистическую революцию. Предусмотрены и 2 варианта фашистского режима с участием движения Железная гвардия, а визуальный ряд дополнят новые модели горных стрелков Vanatori de Munte и Триумфальной арки в Бухаресте.

Ключевой частью абонемента станет масштабное дополнение The Giant Wakes. Основное внимание авторы уделили Соединенным Штатам Америки, переработав механику преодоления Великой депрессии и наращивания индустриального потенциала. Обновление также затронет Канаду, государства Карибского бассейна и Центральной Америки, попутно изменив глобальные правила работы фабрик, формирования дивизий и проведения воздушных десантов.

Финальным этапом заявлен театральный набор The Price of Peace, добавляющий дипломатические инструменты через организацию Лига Наций и уникальное национальное наполнение для Югославии, Бирмы, Южно-Африканского Союза и Венесуэлы. Разработчики продолжают активно монетизировать стратегию крупными абонементами, развивая проект с момента его релиза в 2016 году.