Пять игр на любой вкус: Steam открыл бесплатный доступ к шутеру, рогалику и одной из лучших стратегий о Второй мировой

В Steam стартовали очередные бесплатные выходные, и на этот раз пользователи могут без покупки опробовать сразу пять заметных проектов разных жанров. В подборку вошли кооперативная новинка Goblin Cleanup, рогалик Neon Abyss 2, тактический шутер Rogue Point, автобаттлер Mechabellum и популярная стратегия Hearts of Iron 4.

Наиболее известным проектом в списке остаётся Hearts of Iron 4 от Paradox Interactive. Глобальная стратегия о Второй мировой войне сохраняет высокий рейтинг в Steam на уровне 90% и считается одной из самых глубоких игр в своём жанре. В рамках акции пользователи могут оценить масштабную систему управления государством, экономикой и вооружёнными силами без дополнительных затрат.

Любителям мультиплеера стоит обратить внимание на Goblin Cleanup. Игра предлагает необычный взгляд на фэнтезийные приключения: вместо героев игрокам предстоит взять на себя роль гоблинов, которые приводят подземелья в порядок после очередного набега искателей сокровищ. Проект уже получил 88% положительных отзывов.

Среди новинок также выделяется Neon Abyss 2 — продолжение динамичного рогалика с кооперативом на четырёх игроков и расширенной системой комбинаций способностей. Тем временем Rogue Point предлагает командные тактические операции против частных армий корпораций, а Mechabellum делает ставку на зрелищные сражения армий боевых мехов и глубокое стратегическое планирование.

Бесплатный доступ ко всем пяти играм будет открыт до 15 июня. Кроме того, каждый из проектов получил временные скидки, которые позволят приобрести понравившиеся игры по сниженной цене после завершения акции. Такая подборка особенно интересна разнообразием жанров — от масштабной исторической стратегии до кооперативных экшенов и экспериментальных инди-проектов.