Разработчики Hearts of Iron IV обсудили будущее серии и возможность создания пятой части

Руководитель студии PDS Gold Нильс Уйтервейк и геймдиректор Hearts of Iron IV Ласло Пипер дали интервью каналу Hygge Gaming. В ходе беседы разработчики обсудили развитие текущей игры, внутренние процессы в команде и концептуальные сложности создания гипотетического продолжения.

Проект Hearts of Iron IV в июне 2026 года отметил свое 10-летие, в честь чего студия Paradox Interactive выпустила крупное юбилейное обновление с переработкой баланса флота и улучшением производительности. В рамках интервью авторы стратегии поделились подробностями о том, как устроена работа над игрой сегодня. На данный момент над развитием проекта трудится команда из 35 человек. Среди сотрудников нет штатных профессиональных историков, однако многие дизайнеры контента имеют профильное историческое образование или являются увлеченными исследователями-любителями. Перед началом производства каждого крупного дополнения разработчики проводят масштабные исследования, а также внимательно изучают отзывы игроков из соответствующих регионов для исправления неточностей.

Говоря о будущем франшизы и возможном выпуске Hearts of Iron V, создатели подчеркнули, что сейчас полностью сосредоточены на поддержке четвертой части. У команды есть высокоуровневый план развития текущей игры на ближайшие 2-3 года. При этом переход к полноценной пятой части сопряжен с серьезными геймдизайнерскими вызовами. Разработчикам придется следовать принципу, согласно которому игра должна состоять из 30% старых механик, 30% новых элементов и 30% модернизированного контента. В то же время разработка новой игры позволила бы использовать современную версию движка Clausewitz, которая уже применяется в Europa Universalis V. Текущая версия Hearts of Iron IV базируется на технологиях десятилетней давности, что накладывает существенные ограничения на оптимизацию и многопоточность.

Еще одной важной темой обсуждения стала доступность игры для новичков. За 10 лет развития стратегия обросла огромным количеством сложных механик, что создало высокий порог входа. Разработчики ищут способы облегчить освоение игры без упрощения ключевого игрового процесса. В качестве возможных решений рассматриваются визуализация планов искусственного интеллекта и контекстные подсказки, например, рекомендации по строительству фабрик или заводов. Также планируется продолжить работу над уменьшением рутинных действий в интерфейсе и оптимизацией микроконтроля.

В завершение беседы разработчики затронули тему программных ошибок. В частности, они упомянули неполадку с расчетом показателей обороны и прорыва, из-за которой бонусы к защите иногда ошибочно увеличивали прорыв дивизий. Поскольку многие фанатские модификации для соревновательной сетевой игры уже сбалансированы с учетом этой особенности кода, авторы подходят к исправлению подобных багов с крайней осторожностью. В ближайшее время студия планирует запустить очередное открытое бета-тестирование, в рамках которого игроки смогут опробовать новые изменения баланса морских сражений.