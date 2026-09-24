Турецкие игроки обрушили рейтинг Hearts of Iron IV в Steam после скандальных банов в официальном Discord

Hearts of Iron IV столкнулась с волной негативных отзывов после конфликта вокруг модерации официального Discord-сервера игры и фотографии Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики.

На момент публикации лишь 8% из более чем 20 тысяч отзывов, оставленных в Steam за последние 30 дней, являются положительными, из-за чего недавние обзоры получили статус «крайне отрицательных». При этом общий рейтинг игры остаётся значительно выше. Steam также отметил период активности с «обзорами не по теме», которые по умолчанию могут исключаться из расчёта рейтинга.

Поводом для скандала стал конфликт на официальном Discord Hearts of Iron, связанный с использованием реальной фотографии Ататюрка в качестве аватара. Ситуация вызвала резкую реакцию турецкого сообщества и переросла в массовый поток отрицательных отзывов в Steam. Discord подтверждает, что сервер является официальным сообществом Hearts of Iron и насчитывает около 140 тысяч участников.

На ситуацию отреагировал геймдиректор Hearts of Iron IV Батя (Batya). В заявлении на официальном Discord он отметил значение Ататюрка как основателя Турецкой Республики и подчеркнул, что игры и модерация Paradox не должны служить оценкой исторических деятелей.

По словам геймдиректора, конфликт выявил проблемы с правилом, регулирующим использование фотографий реальных людей в качестве аватаров. Команда пришла к выводу, что это правило применялось непоследовательно и нуждается в пересмотре. Разработчики намерены изучить само правило, действия модераторов и выданные в ходе конфликта блокировки, после чего внести необходимые изменения. Дополнительную информацию о новых правилах команда пообещала опубликовать позднее.

Примечательно, что история Турции и наследие кемализма уже много лет являются частью официального контента Hearts of Iron IV. В выпущенном Paradox дополнении Battle for the Bosporus Турция получила отдельное дерево национальных фокусов, позволяющее игроку продолжить или остановить реформы кемализма, а также выбрать альтернативные направления развития страны.