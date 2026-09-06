В Hearts of Iron 4 обнаружили эксплойт с нулевым потреблением снабжения

Известный блогер по глобальным стратегиям FeedBackGaming продемонстрировал масштабную брешь в балансе актуальной версии Hearts of Iron 4, которая полностью обесценивает комплексную систему армейской логистики. При помощи определенных комбинаций игровых механик энтузиасту удалось снизить показатель потребления снабжения у боевых соединений до абсолютного нуля. В результате многотысячные армии получили возможность бесконечно скапливаться на любых участках карты без штрафов за нехватку припасов и без риска растерять боеспособность от истощения.

Ключом к реализации эксплойта стала связка механики мастерства и поддоктрин. Выбор ветки Grand Battleplan вместе с тактиками крупных соединений и последующим переходом в масштабный штурм дает внушительные накопительные бонусы к снижению расхода ресурсов. Роты снабжения в связке с пехотными батальонами снижают потребление на фиксированные 0.01 единицы за каждый батальон, что при грамотном подборе шаблона полностью отвязывает дивизию от необходимости находиться рядом с железнодорожными узлами или складами.

Главной ударной силой в подобной схеме становятся специальные подразделения егерей. Изучение ветки выживания в джунглях срезает еще 0.03 единицы базового потребления на батальон, а назначение офицеров с чертой эксперта по логистике дополнительно урезает аппетиты армии на 15%. Итоговая дивизия с шириной фронта 36 демонстрирует в окне конструктора ровно 0.00 используемого снабжения, обладая внушительным показателем противопехотной атаки свыше 220 единиц и базовой организацией выше 80 пунктов.

Для преодоления системного лимита на максимальное число батальонов спецназа автор применил классическую манипуляцию с шаблонами. Сначала в тренировку отправляются сотни дешевых кавалерийских отрядов из 1 батальона, которые мгновенно обучаются и выставляются на карту. Затем эти части переводятся в раздутый пехотный шаблон, искусственно увеличивая общую численность живой силы до 1 млн человек, благодаря чему игра разрешает сформировать 3 полноценные армии элитных егерей по 32 дивизии в каждой. Сразу после этой процедуры фиктивная пехота попросту распускается.

В ходе практической демонстрации собранная армада без каких-либо затруднений смела оборону Китая и стремительно продвинулась вглубь территории Советского Союза через сибирские регионы. В условиях практически полного отсутствия дорог и инфраструктуры наступающие части не получали разрушительных дебаффов в -34% к атаке и -14% к защите, которые игра накладывает на голодающие дивизии. Противник под управлением искусственного интеллекта оказался бессилен против войск, способных непрерывно наступать без единого эшелона с патронами.

Студия Paradox Interactive уже осведомлена о критической ошибке в расчете параметров и готовит изменения в ближайшем крупном патче. Ожидается введение жесткого нижнего порога на урезание снабжения в районе от 0.38 до 0.40, что вернет смысл в контроль путей сообщения и сделает невозможным безнаказанный прорыв фронта толпами пехоты. До выхода хотфикса фанатам одиночных прохождений и сетевых партий придется мириться с тем, что центральная механика снабжения легко отключается парой кликов в меню дивизий.