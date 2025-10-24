ЧАТ ИГРЫ
Heartworm 31.07.2025
Экшен, Ужасы, Инди, От третьего лица, Ретро
6.4 13 оценок

Heartworm: когда камера - твое единственное оружие против прошлого

Simple Jack Simple Jack

На Indie Horror Showcase 2025 представили трейлер хоррор-игры Heartworm, которая уже (еще с конца июля) доступна на PC. По сюжету...

Сэм, раздавленная смертью самых близких ей людей, падает в кроличью нору Интернета, в погоне за обещанием воссоединения с теми, кого она потеряла. Вместо этого она оказывается в предположительно сверхъестественном доме в горах, надеясь найти способ установить контакт.

Разработчики обещают "почтительную эволюцию" survival horror 90-х с интересным игровым решением.

Переступи порог и войди в мир, рожденный из памяти
  • такой слоган намекает на психологическую составляющую хоррора. Разработчики делали ставку на атмосферу и повествование, а не на экшен. Но, судя по потому, что приходится напоминать об игре новым трейлером, да еще и предлагать "3 в 1", кажется, дела идут не очень хорошо.
3
2
Комментарии:  2
Геральт Батькович

DLSS и FG поддерживает?

1
ant 36436

Каша из стилистики, от пс1, то пс2. Гемплей с фотокамерой тоже не сильно завлекает, тут вам не Fatal Frame.