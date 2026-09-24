Heartworm выйдет на консолях 1 октября - ретро-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil покинет пределы ПК

Издатель DreadXP и разработчик Винсент Адинольфи объявили дату выхода Heartworm на консолях. Ретро survival horror появится 1 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На ПК игра уже доступна — релиз в Steam состоялся 31 июля 2025 года.

Heartworm рассказывает историю Сэм, которая не может смириться со смертью любимого деда. Пытаясь найти способ связаться с ним после смерти, девушка погружается в интернет и выходит на таинственный форум. Следуя его указаниям, она отправляется в расположенный в горах дом, окружённый слухами о сверхъестественном.

Игровой процесс строится вокруг исследования, головоломок и ограниченных боевых сцен. Главной особенностью Heartworm стала камера, которую Сэм использует не только для фотографирования, но и в качестве оружия. Разработчики совместили классические фиксированные ракурсы с современной камерой от третьего лица через плечо, а при желании игроки могут включить управление в стиле классических survival horror.

Авторы также сделали ставку на эстетику первых 3D-консолей. В игре есть пикселизация и дополнительные ретро-эффекты, а визуальное оформление и постановка отсылают к хоррорам конца 90-х годов, включая Silent Hill и Resident Evil.

Прохождение Heartworm рассчитано примерно на четыре-шесть часов и предлагает несколько вариантов финала. Игроков ждут атмосферные локации, классические головоломки, предварительно отрендеренные и внутриигровые ролики, а также оригинальный саундтрек.

После выхода на ПК Heartworm наконец доберётся до консолей сразу нескольких поколений. Версии для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One и Switch станут доступны 1 октября.