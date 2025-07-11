Назад в кошмары: ретро-хоррор Heartworm выйдет 31 июля в Steam

Издатель DreadXP и разработчик Винсент Адинольфи сообщили дату выхода атмосферного хоррора Heartworm. Игра появится на ПК через Steam уже 31 июля.
Этот проект — дань уважения классике survival horror конца 90-х: Silent Hill, Resident Evil и другим легендам жанра. Heartworm совмещает фиксированные камеры, вид от третьего лица и мрачный сюжет, завязанный на теме утраты и памяти.
Главная героиня, Сэм, пытается справиться с болью после смерти близкого человека. Погрузившись в темные глубины интернета, она находит загадочный форум и следом — путь в зловещий дом в горах. Именно там, в окружении теней прошлого, ей предстоит найти ответы.
Игроков ждут:
- 4–6 часов геймплея, несколько концовок;
- Головоломки и бои с использованием камеры как оружия;
- Пикселизированная графика и ретро-эффекты, создающие атмосферу эпохи первых 3D-консолей;
- Оригинальный саундтрек, усиливающий чувство тревоги и одиночества.