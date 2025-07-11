Назад в кошмары: ретро-хоррор Heartworm выйдет 31 июля в Steam

Издатель DreadXP и разработчик Винсент Адинольфи сообщили дату выхода атмосферного хоррора Heartworm. Игра появится на ПК через Steam уже 31 июля.

Этот проект — дань уважения классике survival horror конца 90-х: Silent Hill, Resident Evil и другим легендам жанра. Heartworm совмещает фиксированные камеры, вид от третьего лица и мрачный сюжет, завязанный на теме утраты и памяти.

Главная героиня, Сэм, пытается справиться с болью после смерти близкого человека. Погрузившись в темные глубины интернета, она находит загадочный форум и следом — путь в зловещий дом в горах. Именно там, в окружении теней прошлого, ей предстоит найти ответы.

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