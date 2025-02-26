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Heartworm Весна 2025
Экшен, Ужасы, Инди, От третьего лица, Ретро
6 2 оценки

Ретро-хоррор Heartworm для ПК выйдет весной этого года

butcher69
Новости

Ретро-хоррор на выживание Heartworm от разработчика Винсента Адинольфи и издателя DreadXP выйдет весной 2025 года на ПК через Steam. Игра погружает в атмосферу ужаса 90-х годов, комбинируя фиксированные камеры с перспективой через плечо.

Главная героиня, Сэм, после трагической утраты любимого дедушки отправляется в виртуальное путешествие по мистическому дому в горах, надеясь установить контакт с потусторонним миром. Игра предлагает около 4-6 часов игрового процесса с несколькими концовками.

Ключевыми особенностями являются классические головоломки, ограниченные боевые элементы с использованием камеры как оружия, а также ретро-графика, напоминающая ранние 3D-игры. Игроков ждет увлекательный саундтрек и психологически насыщенное повествование, вдохновленное Silent Hill и Resident Evil.

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