Heartworm 31.07.2025
Экшен, Ужасы, Инди, От третьего лица, Ретро
5.4 18 оценок

Вышла первая версия ручного русификатора от TinyMadness для Heartworm

VechniyRabotnik VechniyRabotnik

Стало известно, что команда TinyMadness выпустила неофициальный русскоязычный перевод атмосферного хоррора Heartworm. Перевод уже доступен и позволяет полностью окунуться в историю игры на русском языке.

Heartworm - это ретро-стилизация хоррора-выживача, вдохновлённая классикой жанра 90-х, с фиксированными камерами, атмосферной музыкой и тревожными переживаниями, навеянными такими играми, как Silent Hill и Resident Evil.

Сюжет переносит игрока в мир Сэм - молодой девушки, которую терзает горе после потери близких. В надежде найти ответы и контакт с прошлым она отправляется в таинственный дом в горах, где граница между воспоминаниями и реальностью постепенно размывается. Героине предстоит исследовать мрачные локации, решать головоломки и сталкиваться с сверхъестественными угрозами, используя лишь фотоаппарат и смекалку.

Оригинальная игра вышла 31 июля 2025 года на ПК (Steam) и получила положительные отзывы за погружение в атмосферу ретро-хоррора и эмоциональный сюжет.

Комментарии:  1
