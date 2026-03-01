Вышла первая версия ручного русификатора от TinyMadness для Heartworm

Стало известно, что команда TinyMadness выпустила неофициальный русскоязычный перевод атмосферного хоррора Heartworm. Перевод уже доступен и позволяет полностью окунуться в историю игры на русском языке.

Heartworm - это ретро-стилизация хоррора-выживача, вдохновлённая классикой жанра 90-х, с фиксированными камерами, атмосферной музыкой и тревожными переживаниями, навеянными такими играми, как Silent Hill и Resident Evil.

Сюжет переносит игрока в мир Сэм - молодой девушки, которую терзает горе после потери близких. В надежде найти ответы и контакт с прошлым она отправляется в таинственный дом в горах, где граница между воспоминаниями и реальностью постепенно размывается. Героине предстоит исследовать мрачные локации, решать головоломки и сталкиваться с сверхъестественными угрозами, используя лишь фотоаппарат и смекалку.

Оригинальная игра вышла 31 июля 2025 года на ПК (Steam) и получила положительные отзывы за погружение в атмосферу ретро-хоррора и эмоциональный сюжет.