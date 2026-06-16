Heave Ho 2 выйдет 16 июля сразу на PC, Switch и Switch 2 - Devolver Digital расширяет безумный кооперативный хаос

Сиквел партийной кооперативной игры Heave Ho 2 получил официальную дату релиза — 16 июля. Издатель Devolver Digital и разработчик Le Cartel подтвердили, что проект выйдет одновременно на PC через Steam, Nintendo Switch и новую Nintendo Switch 2. Также для ПК уже доступна демоверсия игры.

Heave Ho 2 продолжает идею оригинала, предлагая игрокам кооперативный и соревновательный режимы для 2–4 участников, где ключевая механика построена на физике хватания, раскачивания и командного перемещения. Игрокам предстоит преодолевать восемь анархичных тематических миров — от космических уровней с невесомостью до кухонного хаоса, где любая ошибка может обернуться падением всей команды.

Разработчики расширили формулу оригинала, добавив полноценный онлайн-режим, который дополняет классический локальный кооператив на одном экране. При этом структура уровней стала заметно разнообразнее: новые механики, ловушки и интерактивные элементы постоянно меняют ритм прохождения.

Среди новых инструментов — игрушечные пушки, бутылки с соусом, рычаги, ключи и дроны, которые позволяют по-новому взаимодействовать с уровнями и товарищами по команде. Как и в первой части, значительная часть удовольствия строится на хаотичном взаимодействии игроков, где помощь легко превращается в саботаж.

Отдельно отмечается поддержка GameShare на Nintendo Switch 2, позволяющая одному владельцу игры делиться сессией с тремя другими игроками как локально, так и онлайн.

Оригинальная Heave Ho разошлась тиражом почти в миллион копий и стала одной из самых успешных инди-игр Devolver Digital на Switch, поэтому продолжение явно рассчитывает повторить этот успех, усилив всё то, за что серию полюбили — абсурд, физику и кооперативный хаос.