В сети обнаружили множество концепт-артов отменённого сиквела экшена Heavenly Sword

История продолжения культового слэшера Heavenly Sword вновь привлекла внимание игроков. В сети появились десятки новых концепт-артов, относящихся к отменённой второй части игры, разработка которой, по неподтверждённым данным, велась силами студии Guerrilla Cambridge после того, как оригинальный разработчик — Ninja Theory — переключился на другие проекты.

Heavenly Sword вышла в 2007 году на PlayStation 3 и запомнилась как один из самых кинематографичных экшенов своего времени. Несмотря на положительный отклик аудитории и схожесть с ранними частями God of War, игра так и не получила прямого продолжения. Однако слухи о разработке сиквела ходили годами. Теперь эти слухи получили очередное подтверждение.

Пользователи форума Obscure Gamers опубликовали новые концепт-арты, ранее находившиеся в частной коллекции. Судя по изображениям, сиквел должен был стать масштабнее и зрелищнее: на артах изображены персонажи в самурайских доспехах, элементы иерархии фракций, а также потенциальные боссы с тщательно проработанным дизайном. Многие из этих материалов совпадают с более ранними утечками, датированными 2012 годом, что дополнительно подтверждает их подлинность.

Известно, что один из ведущих художников оригинала, Даг Телфорд, принимал участие в ранней стадии разработки Heavenly Sword 2. После переезда в SCEE Cambridge (позже переименованную в Guerrilla Cambridge), он продолжил работу над серией до её окончательной заморозки. Считается, что отмена сиквела произошла из-за внутренней реорганизации и смены приоритетов внутри Sony.

Сегодня, спустя почти два десятилетия, у Heavenly Sword по-прежнему остаётся небольшое, но преданное сообщество поклонников. С учётом интереса к ремейкам и перезапускам культовых франшиз, не исключено, что бренд когда-нибудь получит новую жизнь — пусть и не в формате полноценного сиквела. Однако официальных признаков этого на текущий момент нет. Вероятнее всего, новая игра под этим именем появится лишь в случае масштабного ремейка — по примеру Demon’s Souls или MediEvil.