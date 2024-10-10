Состоялся релиз симулятора дальнобойщика Heavy Cargo - The Truck Simulator

Симулятор дальнобойщика Heavy Cargo - The Truck Simulator теперь доступен для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра предлагает игрокам возможность управлять крупнотоннажными автомобилями и осуществлять перевозку большегрузов в открытом игровом мире площадью 175 квадратных километров.

В Heavy Cargo игроки будут управлять грузовиками от компании MAN, использовать краны и кастомизировать свою технику. Задачи включают доставку различных объектов, таких как трубы, лодки и цистерны, в разные города, а также выполнение сложных заказов и наслаждение спокойным геймплеем.

До 16 октября игру можно купить в Steam со скидкой 15% за 748 рублей. Кроме того, всем желающим доступна бесплатная демоверсия для ознакомления с игрой.