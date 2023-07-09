Симулятор внедорожного грузовика с открытым миром Heavy Duty Challenge выходит 14 сентября на ПК и на консолях ©

Heavy Duty Challenge, симулятор внедорожного грузовика с открытым миром от Aerosoft и разработчика Nano Games, готовится к запуску в четверг, 14 сентября 2023 года, на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Она включает английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский (традиционный и упрощенный), чешский, японский, корейский, польский, португальский, бразильский португальский, русский, турецкий, украинский и венгерский языки.

Сядьте за руль захватывающего симулятора дальнобойщиков по бездорожью с огромными пробными соревнованиями и вождением по пересеченной местности. Путешествуйте по расслабляющему открытому миру на лицензированных транспортных средствах или поднимайтесь в онлайн-таблицах лидеров в битвах, полных препятствий, которые нужно преодолеть, и ненадежных путей, которые нужно пройти.

Heavy Duty Challenge сочетает в себе современные визуальные эффекты и идеальную физику, чтобы создать увлекательный опыт как для энтузиастов моделирования, так и для гонщиков, ориентированных на испытания. Переключайтесь между камерами, чтобы испытать жизнь за рулем в богато детализированных кабинах, или получите оптимальный вид земли под автомобилем, чтобы гарантировать, что каждая ось остается на земле при подъеме по крутым скалам. Каждую из 12 управляемых машин можно полностью модернизировать, приобретая и улучшая новые детали, а также точные системы повреждений и ремонта, которыми можно управлять и обслуживать.