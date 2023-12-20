Состоялся повторный релиз Offroad Truck Simulator: Heavy Duty Challenge с новыми режимами, картами и автомобилями

Издатель Aerosoft и разработчика Nano Games сегодня объявили о запуске Offroad Truck Simulator: Heavy Duty Challenge. Первоначально выпущенная как Heavy Duty Challeng, новая версия предлагает дополнительные игровые режимы, транспортные средства и карты для ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Она поддерживает английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский (традиционный и упрощенный), чешский, японский, корейский, польский, португальский, бразильский португальский, русский, турецкий, украинский и венгерский языки.

Offroad Truck Simulator: Heavy Duty Challenge включает в себя отзывы сообщества, чтобы предоставить расширенные возможности как любителям симуляторов, так и энтузиастам бездорожья, включая клавиатуру и мышь, традиционный геймпад и рулевое колесо с поддержкой обратной связи по усилию для беспрецедентного реализма.

Выполняйте транспортные миссии в новом режиме «Грузовой», в котором водителям предстоит доставлять грузы по новой карте штата Юта или по густому европейскому лесу. Выполняйте миссии, чтобы заработать кредиты на покупку новых транспортных средств для выполнения дополнительных задач.

Выбирайте из более чем дюжины грузовиков, каждый из которых имеет полностью смоделированную кабину и реалистичную физику автомобиля. Новые дополнения, в том числе Hummer H1 и 4-осный Mercedes SK 3553, расширяют доступные предложения, позволяя водителям выбирать автомобиль в соответствии со своими предпочтениями и потребностями при выполнении задач.

Соревнуйтесь в расширенном спортивном режиме Heavy Duty Challenge, включающем испытания в гонках Europa Truck Trial. Управляйте грузовиками по сложным маршрутам, требующим мастерства в преодолении препятствий, навигации по узким маршрутам и многом другом. Соревнуйтесь на время, чтобы показать лучшее время и подняться в онлайн-таблицах лидеров, чтобы получить полное право похвастаться.

Исследуйте открытый мир в режиме «Поездки по бездорожью», чтобы отдохнуть от приключений. Выберите автомобиль и отправляйтесь в расслабляющее путешествие по скалистым равнинам Юты или лесам Европы. Ищите секреты и наслаждайтесь пейзажами во время процедурных поездок с открытым финалом, цели которых выбираются случайным образом в зависимости от выбора транспортного средства, что дает вам бесконечное ощущение приключений.