В Steam вышла игра про триал на грузовиках - Heavy Duty Challenge

Если вы любите гонки на грузовиках и хотите испытать свои навыки вождения в самых экстремальных условиях, то этот симулятор для вас. Вы сможете почувствовать себя настоящим водителем грузовика, участвуя в соревнованиях по бездорожью.

Путешествуйте по стране и открывайте новые маршруты, полные сюрпризов и тайн. Исследуйте мир в свободном режиме или принимайте участие в турнирах, где вам предстоит преодолевать сложные препятствия, сражаться за призы и занимать лидирующие позиции в рейтинге.

На ваш выбор представлены реалистичные модели грузовиков известных брендов, которые вы можете настроить по своему вкусу. Вы можете почувствовать всю мощь этих машин, используя контроллер-руль или вид из кабины.