В Steam вышла игра про триал на грузовиках - Heavy Duty Challenge

Садитесь за руль мощных грузовиков и путешествуйте по открытому миру. Бросьте вызов своим навыкам вождения, участвуя в чемпионатах. Испытайте небывалые ощущения от езды по бездорожью!
Присоединитесь к напряженным турнирам, вдохновленным реальными соревнованиями для грузовиков: проходите непростые полосы препятствий, выигрывайте трофеи и занимайте верхние строчки в таблицах лидеров.
Прокатитесь на лицензированных грузовиках из реальной жизни, воссозданных до мельчайших деталей. Управляйте машинами с помощью контроллера-руля, включите вид из кабины для полного погружения в происходящее, а также насладитесь достоверной симуляцией физики.
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