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Heavy Duty Challenge 14.09.2023
4.5 25 оценок

В Steam вышла игра про триал на грузовиках - Heavy Duty Challenge

Pavel Rally
Новости

Садитесь за руль мощных грузовиков и путешествуйте по открытому миру. Бросьте вызов своим навыкам вождения, участвуя в чемпионатах. Испытайте небывалые ощущения от езды по бездорожью!

Присоединитесь к напряженным турнирам, вдохновленным реальными соревнованиями для грузовиков: проходите непростые полосы препятствий, выигрывайте трофеи и занимайте верхние строчки в таблицах лидеров.

Прокатитесь на лицензированных грузовиках из реальной жизни, воссозданных до мельчайших деталей. Управляйте машинами с помощью контроллера-руля, включите вид из кабины для полного погружения в происходящее, а также насладитесь достоверной симуляцией физики.

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