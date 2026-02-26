На сайте Lenovo началась бесплатная раздача ключей для игры Heavy Rain

На портале Lenovo стартовала раздача бесплатных ключей для активации в сервисе Steam бывшей эксклюзивной игры консолей Sony под названием Heavy Rain. Пользователи могут получить проект без дополнительной платы. Ранее эта игра считалась 1 из лучших эксклюзивов платформы PlayStation.
Сюжет проекта разворачивается вокруг 4 героев. Их судьбы переплетаются в попытках остановить убийцу, пока он не лишил жизни похищенного мальчика.
Желающих забрать игру оказалось очень много, по причине чего сайт испытывает серьезные нагрузки от наплыва геймеров. В виртуальной очереди может находиться свыше 22000 человек, а примерное время ожидания превышает 1 час. Пользователям дается 10 минут на вход на страницу после наступления их очереди. Администрация портала предупреждает, что нахождение в списке ожидания не гарантирует получения ключа.
Загуглил что за игра. В ней есть два любящих друг друга мужика...
Отец и сын?
В школе завтра расскажи об этом, поржете с пацанами что кто то в такое играет
Не понимаю, что мешает выпустить трилогию игр Quantic Dream на Xbox One и Xbox Series, добавить в Game Pass и получать выплаты.
Вместо этого они решили выдать нежизнеспособную Spellcasters Chronicles, зря потратив время и ресурсы.
Такие голодные.
У любого уважающего себя игрока и любителя хорошего кино Heavy Rain давно уже в коллекции.
Не у любого. У игроков-новичков многих игр НЕТ в коллекции, потому что эти игроки ещё не родились, когда вышел Heavy Rain. Многие сегодня впервые слышат о игре. Значит эти игроки себя не уважают? Так? Точка.
Помню я эту локацию в ps home из этой игры на ps3(
Блин очередь уже перевалила за 25 тыс.
Your number in line: 26813, ахаха. Ребята, не тратье время, просто купите ключ за сто рублей)
я в нее на PS 3 играл помню была в картоне,вот тогда это было мощно,сейчас никого не удивишь
Уже давно пройдено // Станислав Филонов
Лучше бы новый резик раздавала