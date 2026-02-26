На сайте Lenovo началась бесплатная раздача ключей для игры Heavy Rain

На портале Lenovo стартовала раздача бесплатных ключей для активации в сервисе Steam бывшей эксклюзивной игры консолей Sony под названием Heavy Rain. Пользователи могут получить проект без дополнительной платы. Ранее эта игра считалась 1 из лучших эксклюзивов платформы PlayStation.

Сюжет проекта разворачивается вокруг 4 героев. Их судьбы переплетаются в попытках остановить убийцу, пока он не лишил жизни похищенного мальчика.

Желающих забрать игру оказалось очень много, по причине чего сайт испытывает серьезные нагрузки от наплыва геймеров. В виртуальной очереди может находиться свыше 22000 человек, а примерное время ожидания превышает 1 час. Пользователям дается 10 минут на вход на страницу после наступления их очереди. Администрация портала предупреждает, что нахождение в списке ожидания не гарантирует получения ключа.