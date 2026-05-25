Hela: of Mice & Magic может стать одной из самых уютных игр 2026 года - новый трейлер показал магию лесного мира

Студия Windup Games представила новый трейлер Hela: of Mice & Magic — сказочного приключения о маленькой мыши в огромном волшебном мире. И чем больше показывают игру, тем сильнее она начинает напоминать редкую «тёмную лошадку», способную неожиданно выстрелить на фоне бесконечного потока однотипных релизов.

Свежий ролик сосредоточен на лесных помощниках главной героини. По мере путешествия игрокам будут помогать белки, птицы, стрекозы и даже лоси. Каждый зверь открывает новые способности и помогает преодолевать препятствия, делая исследование мира более разнообразным. При этом сама игра выглядит удивительно атмосферно: яркие леса, мягкое освещение и почти сказочная подача сильно выделяют проект среди привычных фэнтезийных приключений.

После переименования в Hela: of Mice & Magic продвижение игры стало заметно активнее, и это явно пошло ей на пользу. В эпоху, когда многие инди-релизы теряются среди бесконечных «выживалок» и клонов популярных жанров, проект Windup Games цепляет именно своей искренней и уютной атмосферой.

Пока точной даты выхода нет, но релиз запланирован на 2026 год. И если разработчики смогут сохранить этот уровень визуального качества и разнообразия механик, у консолей может появиться одна из самых необычных приключенческих игр ближайших лет.